Оккупанты ударили по Харькову авиабомбами: начался большой пожар

Российские оккупанты в понедельник, 13 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Враг ударил по Харькову КАБами. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал Терехов.
По его словам, "прилет" был в Слободском районе города.
В свою очередь Синегубов уточнил, что информация о пострадавших пока не поступала.
Обновлено 22:03
Терехов уточнил, что в Салтовском районе из-за атак начался большой пожар.
Напомним, сегодня, 13 октября, оккупанты уже наносили удар по Харькову. Враг атаковал общежитие, в котором, в частности, жили переселенцы из Купянска.
Пострадавших в результате атаки не было, но повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.
Также оккупанты ударили по Харькову 12 октября. Враг целился по Шевченковскому району.
Из-за атаки в двух двухэтажных домах, а также в ряде частных зданий выбило окна.