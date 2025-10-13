RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты ударили по Харькову авиабомбами: начался большой пожар

Иллюстративное фото: Россия атаковала Харьков КАБами (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в понедельник, 13 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Враг ударил по Харькову КАБами. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал Терехов. 

По его словам, "прилет" был в Слободском районе города. 

В свою очередь Синегубов уточнил, что информация о пострадавших пока не поступала. 

Обновлено 22:03

Терехов уточнил, что в Салтовском районе из-за атак начался большой пожар. 

Атака на общежитие в Харькове

Напомним, сегодня, 13 октября, оккупанты уже наносили удар по Харькову. Враг атаковал общежитие, в котором, в частности, жили переселенцы из Купянска.

Пострадавших в результате атаки не было, но повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.

Также оккупанты ударили по Харькову 12 октября. Враг целился по Шевченковскому району.

Из-за атаки в двух двухэтажных домах, а также в ряде частных зданий выбило окна.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАвиаударыВойна в УкраинеВоздушная тревога