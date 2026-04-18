Окупанти вдарили дроном по будинку на Харківщині: є поранені

Наслідки атаки

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей – 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив три житлові будинки та господарчі споруди.

Ліквідація наслідків

На місці події працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів. Інформація про інших постраждалих уточнюється.