Оккупанты ударили дроном по дому на Харьковщине: есть раненые

Последствия атаки

В результате вражеского удара пострадали два человека - 42-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте попадания вспыхнул пожар. Огонь повредил три жилых дома и хозяйственные постройки.

Ликвидация последствий

На месте происшествия работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Информация о других пострадавших уточняется.