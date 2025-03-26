Окупанти вдарили дронами по Охтирці, в ОВА показали наслідки

Зазначається, що за попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Для нічного обстрілу Охтирки загарбники застосували безпілотники. В адміністрації поінформували, що внаслідок удару трьох дронів у місті було пошкоджено:

два багатоквартирні житлові будинки,

чотири магазини,

адміністративне приміщення підприємства,

кілька автомобілів,

господарчі споруди,

кіоски на території ринку.

Крім того, додали в ОВА, було зафіксоване загоряння однієї господарчої будівлі.

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби", - розповіли в адміністрації, та оприлюднили в мережі фото наслідків дронової атаки на місто.

Пожежа в Охтирці після російської дронової атаки вночі 26 березня (фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, війська РФ вечері 25 березня запустили у напрямку Україні ударні безпілотники. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти масовано атакували дронами-камікадзе Кривий Ріг, й в результаті ударів "Шахедами" у місті були значні руйнування, на щастя обійшлося без постраждалих.

Крім того, цієї ночі у районі міста Черкаси пролунала серія вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у напрямку населеного пункту.