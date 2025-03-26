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Оккупанты ударили дронами по Ахтырке, в ОВА показали последствия

Ахтырка, Среда 26 марта 2025 05:56
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Оккупанты ударили дронами по Ахтырке, в ОВА показали последствия Фото: в Ахтырке из-за вражеской дроновую атаку произошел пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли этой ночью, 26 марта, воздушные удары по городу Ахтырка Сумской области. Из-за вражеской атаки были повреждены гражданские объекты, в частности на территории рынка, и вспыхнул пожар.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Для ночного обстрела Ахтырки захватчики применили беспилотники. В администрации проинформировали, что в результате удара трех дронов в городе были повреждены:

  • два многоквартирных жилых дома,
  • четыре магазина,
  • административное помещение предприятия,
  • несколько автомобилей,
  • хозяйственные постройки,
  • киоски на территории рынка.

Кроме того, добавили в ОВА, было зафиксировано возгорание одной хозяйственной постройки.

"На месте работают аварийно-спасательные службы", - рассказали в администрации, и обнародовали в сети фото последствий дроновой атаки на город.

Пожар в Ахтырке после российской дроновой атаки ночью 26 марта (фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, войска РФ вечером 25 марта запустили в направлении Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что российские оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе Кривой Рог, и в результате ударов "Шахедами" в городе были значительные разрушения, к счастью обошлось без пострадавших.

Кроме того, этой ночью в районе города Черкассы прозвучала серия взрывов. Перед тем фиксировалось движение вражеских беспилотников в направлении населенного пункта.

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Сумская область Пожар Ахтырка Атака дронов
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