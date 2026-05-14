Окупанти вдарили по будинку у Києві ракетою Х-101 прямо з конвеєру, - Зеленський

Російські ракети виготовлені нещодавно

За словами президента, зараз детально з’ясовується, які саме типи ракет та дронів ворог застосував під час останньої атаки.

За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101.

Експертиза встановила, що ця ракета була виготовлена у другому кварталі цього року. Це свідчить про те, що Росія продовжує завозити ресурси та устаткування для свого ВПК, попри глобальні санкції.

Посилення санкційного тиску

Зеленський наголосив, що зупинка схем обходу санкцій має стати пріоритетною ціллю для всіх міжнародних партнерів України.

"Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", - підкреслив глава держави.