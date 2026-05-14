Оккупанты ударили по дому в Киеве ракетой Х-101 прямо с конвейера, - Зеленский

Для производства ракет, которыми Россия атакует Украину, до сих пор используются иностранные компоненты, полученные в обход ограничений. Украина готовит новые шаги для усиления санкционного давления на агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, сейчас подробно выясняется, какие именно типы ракет и дронов враг применил во время последней атаки.
По предварительным данным, по жилому дому в Киеве россияне ударили ракетой Х-101.
Экспертиза установила, что эта ракета была изготовлена во втором квартале этого года. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает завозить ресурсы и оборудование для своего ВПК, несмотря на глобальные санкции.
Зеленский отметил, что остановка схем обхода санкций должна стать приоритетной целью для всех международных партнеров Украины.
"Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие: санкции должны быть более болезненны для России", - подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня утром Россия осуществила один из самых масштабных ударов по Украине за все время полномасштабного вторжения. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что враг использовал весь спектр имеющихся средств, направив основной удар на Киев. Во время длительной атаки оккупанты выпустили более 1500 дронов и 56 ракет.
Из-за массированного обстрела гражданского населения и убийства гуманитарного персонала Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, украинская сторона пригласила иностранных послов непосредственно на места "прилетов", чтобы продемонстрировать последствия российского террора.
Президент Владимир Зеленский уже провел совещание с руководством армии и спецслужб. Глава государства поручил подготовить ответ на российский удар, задействовав все необходимые ресурсы Сил обороны Украины.