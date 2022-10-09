Війська РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю: близько 10 прильотів
Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Російські війська вдруге за ніч обстріляли ракетами Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
У місті зафіксували близько 10 прильотів.
"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Оновлення 02:49
Є руйнування житлових будинків, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилася до 18 людей.
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