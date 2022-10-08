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Окупанти знову атакували Запоріжжя

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Запоріжжя, Субота 08 жовтня 2022 22:07
Окупанти знову атакували Запоріжжя Фото: окупанти знову атакували Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська увечері 8 жовтня знову атакували Запоріжжя. Можливі повторні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Чергова ворожа атака! Знаходьтесь у укриттях! Висока ймовірність повторних атак", - написав він.

Оновлено 22:26.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті спрацювала система ППО. Проте в одному з районів після вибухів спалахнула пожежа.

Оновлено 22:40.

Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру міста.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилася до 18 людей.

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Запоріжжя Вибух
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