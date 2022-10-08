Окупанти знову атакували Запоріжжя

Російські війська увечері 8 жовтня знову атакували Запоріжжя. Можливі повторні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Чергова ворожа атака! Знаходьтесь у укриттях! Висока ймовірність повторних атак", - написав він. Оновлено 22:26. Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті спрацювала система ППО. Проте в одному з районів після вибухів спалахнула пожежа. Оновлено 22:40. Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру міста.