Окупанти знову атакували Запоріжжя
Російські війська увечері 8 жовтня знову атакували Запоріжжя. Можливі повторні атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Чергова ворожа атака! Знаходьтесь у укриттях! Висока ймовірність повторних атак", - написав він.
Оновлено 22:26.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті спрацювала система ППО. Проте в одному з районів після вибухів спалахнула пожежа.
Оновлено 22:40.
Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктуру міста.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилася до 18 людей.
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