FPV-дрон ударив по маршрутці на Дніпропетровщині, семеро постраждалих

Що відомо про удар по маршрутці

Атака сталася у Червоногригорівській громаді. Російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій перебували пасажири.

"Щонайменше 7 людей дістали поранень через атаку росіян на Нікопольщині. Ворог ударив по рейсовому мікроавтобусу у Червоногригорівській громаді", - розповів Олександр Ганжа.

Серед постраждалих - 16-річний хлопець. Двоє чоловіків госпіталізували у важкому стані. Автобус повністю згорів унаслідок влучання.

Деталі від рятувальників

У ДСНС уточнили обставини атаки. За їхніми даними, дрон влучив по маршрутці приблизно годину тому.

"Годину тому російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій їхали люди. Прицільний та цинічний удар по цивільних", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили їх до медичного закладу.