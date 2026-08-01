FPV-дрон ударил по маршрутке на Днепропетровщине, семеро пострадавших

В Никопольщине вражеский FPV-дрон попал в рейсовый микроавтобус с пассажирами. Среди пострадавших - 16-летний парень, есть "тяжелые".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной военной администрации Александра Ганжу и ГСЧС .
Атака произошла в Красногригорьевской общине. Российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой находились пассажиры.
"По меньшей мере 7 человек получили ранения из-за атаки россиян на Никопольщине. Враг ударил по рейсовому микроавтобусу в Красногригорьевской общине", - рассказал Александр Ганжа.
Среди пострадавших - 16-летний парень. Двое мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Автобус полностью сгорел в результате попадания.
В ГСЧС уточнили обстоятельства атаки. По их данным, дрон попал по маршрутке около часа назад.
"Час тому российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили их в медицинское учреждение.
Россия сегодня и раньше целилась по мирному населению в разных регионах страны.
Как сообщало РБК-Украина, россияне нанесли удар по многоэтажке в центре города.
В результате атаки пострадал жилой дом, спасатели разбирали завалы и искали пострадавших под обломками.
Кроме того, российские дроны в Одесской области ранили двоих детей. Девочка находится в тяжелом состоянии.