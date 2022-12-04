Окупанти ускладнили виїзд із тимчасово окупованих територій: що відомо

За його словами, за тиждень у Запоріжжі окупанти випустили лише 311 осіб. Ще тисячі чекають на свою чергу. Крім того, вже більше тижня ворог не випускає із окупації чоловіків, придатних до служби.

Окупанти змушують громадянських чекати до місяця, щоб написати заяву на отримання перепустки для виїзду. Проте навіть їхня перепустка не гарантує проїзд через їхні ж блокпости.

Так, учора, 3 грудня, людей, які попередньо отримали перепустки для виїзду до Запоріжжя, на першому російському блокпості розгорнули назад, тому що у військ РФ вихідний тепер нібито не лише в неділю, а й у суботу.

"Нагадаю, є ще два альтернативні шляхи евакуації – у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ чи через Крим", - зазначив Федоров.