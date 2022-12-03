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Під окупованим Мелітополем лунають вибухи та автоматні черги: що відомо

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Мелітопольський район, Субота 03 грудня 2022 12:43
Під окупованим Мелітополем лунають вибухи та автоматні черги: що відомо Фото: в Мелітопольському районі чують гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік, біля Плодородного чути стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупанти, вам ще не набридло палити? Кажуть, куріння вбиває. Жителі тимчасово окупованої Михайлівки Мелітопольського району повідомляють про гучні вибухи. Детонує поблизу Плодородного, чутно автоматні черги. Уточнюємо подробиці", - написав Федоров.

Під окупованим Мелітополем лунають вибухи та автоматні черги: що відомо

Фото: в Мелітопольському районі чують гучні вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Нагадаємо, вчора на окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

Додамо, раніше біля Мелітополя у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

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Мелітополь Запорожская область Вибух Війна Росії проти України
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