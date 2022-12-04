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Оккупанты усложнили выезд с временно оккупированных территорий: что известно

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Российские военные усложнили украинцам выезд с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

Об этом заявил мэр Никополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, за неделю в Запорожье оккупанты выпустили всего 311 человек. Еще тысячи ждут своей очереди. Кроме того, уже больше недели враг не выпускает из оккупации мужчин, пригодных к службе.

Оккупанты заставляют гражданских ждать до месяца, чтобы написать заявление на получение пропуска для выезда. Однако даже их пропуск не гарантирует проезд через их же блокпосты.

Так, вчера, 3 декабря, людей, предварительно получивших пропуска для выезда в Запорожье, на первом российском блокпосте развернули назад, потому что у войск РФ выходной теперь якобы не только в воскресенье, но и в субботу.

"Напомню, есть еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым", - отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.

На оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.

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