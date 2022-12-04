Оккупанты усложнили выезд с временно оккупированных территорий: что известно
Российские военные усложнили украинцам выезд с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.
Об этом заявил мэр Никополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, за неделю в Запорожье оккупанты выпустили всего 311 человек. Еще тысячи ждут своей очереди. Кроме того, уже больше недели враг не выпускает из оккупации мужчин, пригодных к службе.
Оккупанты заставляют гражданских ждать до месяца, чтобы написать заявление на получение пропуска для выезда. Однако даже их пропуск не гарантирует проезд через их же блокпосты.
Так, вчера, 3 декабря, людей, предварительно получивших пропуска для выезда в Запорожье, на первом российском блокпосте развернули назад, потому что у войск РФ выходной теперь якобы не только в воскресенье, но и в субботу.
"Напомню, есть еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым", - отметил Федоров.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.
На оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.
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