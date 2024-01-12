Окупанти цинічно використовують українських школярів у якості "інформаторів"

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гестапівці з "слідчого комітету" здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста. Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини", - зазначають в ЦНС.

У повідомленні йдеться про те, що підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників та сусідів.

"Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - пояснюють у Центрі.

У повідомленні зауважується, що саме Росія позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й наразі більшість спортсменів, які залишилися не можуть виступати у міжнародних змаганнях.

У Центрі закликали повідомляти Руху Опору про представників т.зв. слідчого комітету РФ для подальшого попередження їх тиску на українців.