Оккупанты цинично используют украинских школьников в качестве "информаторов"

Захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях Запорожской области гестаповцы из "следственного комитета" совершили рейд по детским спортивным секциям города. Подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но по факту искали нелояльные семьи", - отмечают в ЦНС.
В сообщении говорится, что подростков призывали сообщать о "подозрительных лицах", то есть доносить на одноклассников и соседей.
"Враг пытается противопоставить молодых спортсменов с ровесниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй", - объясняют в Центре.
В сообщении отмечается, что именно Россия лишила спортивных перспектив захваченные регионы и сейчас большинство оставшихся спортсменов не могут выступать в международных соревнованиях.
В Центре призывали сообщать Движению Сопротивления о представителях т.н. следственного комитета РФ для предупреждения их давления на украинцев.
Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупирванных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять русскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.
Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".
Также мы сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьниковписать так называемые "письма солдату".
Недавно стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.
Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.
Накануне мы сообщали, что украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев".
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