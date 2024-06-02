Окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами і "Шахедами": які цілі збила ППО

Російські загарбники у ніч проти 2 травня влаштували чергову повітряну атаку по території України, для ударів застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 24 ударні безпілотники противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука .

Зазначається, що загалом окупанти цієї ночі запустили по Україні:

крилату ракету "Іскандер-К" - з окупованого Криму в напрямку Харківської області,

зенітну керовану ракету С-300 - з окупованої частини Донецької облатсі,

та 25 "Шахедів" - із мису Чауда (окупований Крим), районів Єйська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Відбиття повітряної атаки

Генерал розповів, що відбивали цей повітряний удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались також засоби радіоелектронної боротьби.

Олещук уточнив, що ударні безпілотники противника знищували на території 8 областей.

"Упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях", - повідомив командувач ПС.

Нічна повітряна атака 2 червня

Раніше повідомлялося, що росармія цієї ночі знову запустила по території України ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, повідомлялося про вибухи в районі Дніпра. Протягом ночі в командуванні Повітряних сил інформували також про загрозу ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Нагадаємо також, що під час вчорашньої масованої повітряної атаки російські загарбники загалом використали 100 ракет та дронів для ударів по Україні. Силами та засобами ППО ЗСУ понад 80 ворожих цілей вдалось збити.