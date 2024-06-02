ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели сбила ПВО

Воскресенье 02 июня 2024 07:41
UA EN RU
Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели сбила ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики в ночь на 2 мая устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, для ударов применив ракеты и дроны-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 24 ударных беспилотника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:

  • крылатую ракету "Искандер-К" - из оккупированного Крыма в направлении Харьковской области,
  • зенитную управляемую ракету С-300 - из оккупированной части Донецкой области,
  • и 25 "Шахедов" - из мыса Чауда (оккупированный Крым), районов Ейска и Приморско-Ахтарского в РФ.

Отражение воздушной атаки

Генерал рассказал, что отражали этот воздушный удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались также средства радиоэлектронной борьбы.

Олещук уточнил, что ударные беспилотники противника уничтожали на территории 8 областей.

"На протяжении ночи защитниками неба сбиты 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях", - сообщил командующий ВС.

Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и &quot;Шахедами&quot;: какие цели сбила ПВО

Ночная воздушная атака 2 июня

Ранее сообщалось, что росармия этой ночью снова запустила по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе Днепра. В ночь в командовании Воздушных сил информировали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Напомним также, что во время вчерашней массированной воздушной атаки российские захватчики в общей сложности использовали 100 ракет и дронов для ударов по Украине. Силами и средствами ПВО ВСУ более 80 вражеских целей удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет