Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели сбила ПВО

Российские захватчики в ночь на 2 мая устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, для ударов применив ракеты и дроны-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 24 ударных беспилотника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука .

Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:

крылатую ракету "Искандер-К" - из оккупированного Крыма в направлении Харьковской области,

зенитную управляемую ракету С-300 - из оккупированной части Донецкой области,

и 25 "Шахедов" - из мыса Чауда (оккупированный Крым), районов Ейска и Приморско-Ахтарского в РФ.

Отражение воздушной атаки

Генерал рассказал, что отражали этот воздушный удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались также средства радиоэлектронной борьбы.

Олещук уточнил, что ударные беспилотники противника уничтожали на территории 8 областей.

"На протяжении ночи защитниками неба сбиты 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях", - сообщил командующий ВС.

Ночная воздушная атака 2 июня

Ранее сообщалось, что росармия этой ночью снова запустила по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе Днепра. В ночь в командовании Воздушных сил информировали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Напомним также, что во время вчерашней массированной воздушной атаки российские захватчики в общей сложности использовали 100 ракет и дронов для ударов по Украине. Силами и средствами ПВО ВСУ более 80 вражеских целей удалось сбить.