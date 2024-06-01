Росія запустила по Україні 100 ракет та дронів. Як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 1 червня влаштувала черговий масований удар по Україні. Окупанти використали 100 ракет та дронів, більше 80 вдалось збити ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

У ніч на 1 червня 2024 російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль . А саме:

За його словами, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Обстріл РФ по Україні

Росія в ніч проти 1 червня атакувала Україну, використавши десятки ракет і дронів. Основний удар знову припав на енергетичну інфраструктуру у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Цей обстріл став шостим масованим ударом по енергетиці. Останній, п'ятий масований обстріл РФ по Україні був зафіксований 8 травня.

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