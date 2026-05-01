Окупанти трохи просунулися під Куп'янськом, - Трегубов

На Куп'янському напрямку погіршилася ситуація - російські війська посилили спроби наступу і продовжують тиснути на українські позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова.
Куп'янський напрямок залишається однією з найбільш напружених зон на фронті. За словами Трегубова, останніми місяцями обстановка тут стала складнішою через постійні атаки російських сил, які намагаються наблизитися до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл.
Противник використовує тактику невеликих піхотних груп і шукає способи прихованого просування, включно з використанням інженерної інфраструктури.
Зокрема, зафіксовано спроби проникнення через трубопроводи. Однак, як зазначається, значна частина таких дій припиняється ще на підступах до позицій.
Трегубов уточнив, що ключовими точками залишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола.
Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північні околиці міста.
Окремо відзначається ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм.
Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янсько-Вузлового.
Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки йдуть одразу з кількох напрямків.
Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками.
Поле бою насичене безпілотниками і засобами ураження, що істотно обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів.
