Оккупанты немного продвинулись под Купянском, - Трегубов

Купянское направление под давлением

Купянское направление остается одной из наиболее напряженных зон на фронте. По словам Трегубова, в последние месяцы обстановка здесь стала сложнее из-за постоянных атак российских сил, которые пытаются приблизиться к городу и вытеснить украинские подразделения за реку Оскол.

Тактика малых групп и попытки прорыва

Противник использует тактику небольших пехотных групп и ищет способы скрытого продвижения, включая использование инженерной инфраструктуры.

В частности, зафиксированы попытки проникновения через трубопроводы. Однако, как отмечается, значительная часть таких действий пресекается еще на подступах к позициям.

Ситуация на ключевых участках

Трегубов уточнил, что ключевыми точками остаются сам Купянск и правый берег Оскола.

Российские силы пытаются продвигаться с северного направления, где им удалось незначительно закрепиться в районе Голубовки. Также продолжаются попытки давления на северные окраины города.

Бои на левом берегу Оскола

Отдельно отмечается ситуация на левобережье, где расположен украинский плацдарм.

Российские подразделения пытаются вытеснить украинские силы в направлении Купянско-Узлового.

Наиболее активные столкновения фиксируются в районе Кившаровки, где атаки идут сразу с нескольких направлений.

Обстановка остается напряженной

Несмотря на усложнение ситуации, украинская сторона сохраняет контроль над ключевыми участками.

Поле боя насыщено беспилотниками и средствами поражения, что существенно ограничивает продвижение противника и приводит к высоким потерям среди атакующих подразделений.