Оккупанты немного продвинулись под Купянском, - Трегубов

На Купянском направлении ухудшилась ситуация - российские войска усилили попытки наступления и продолжают давить на украинские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова.
Купянское направление остается одной из наиболее напряженных зон на фронте. По словам Трегубова, в последние месяцы обстановка здесь стала сложнее из-за постоянных атак российских сил, которые пытаются приблизиться к городу и вытеснить украинские подразделения за реку Оскол.
Противник использует тактику небольших пехотных групп и ищет способы скрытого продвижения, включая использование инженерной инфраструктуры.
В частности, зафиксированы попытки проникновения через трубопроводы. Однако, как отмечается, значительная часть таких действий пресекается еще на подступах к позициям.
Трегубов уточнил, что ключевыми точками остаются сам Купянск и правый берег Оскола.
Российские силы пытаются продвигаться с северного направления, где им удалось незначительно закрепиться в районе Голубовки. Также продолжаются попытки давления на северные окраины города.
Отдельно отмечается ситуация на левобережье, где расположен украинский плацдарм.
Российские подразделения пытаются вытеснить украинские силы в направлении Купянско-Узлового.
Наиболее активные столкновения фиксируются в районе Кившаровки, где атаки идут сразу с нескольких направлений.
Несмотря на усложнение ситуации, украинская сторона сохраняет контроль над ключевыми участками.
Поле боя насыщено беспилотниками и средствами поражения, что существенно ограничивает продвижение противника и приводит к высоким потерям среди атакующих подразделений.
