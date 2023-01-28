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Окупанти тільки заїхали на нові позиції. ЗСУ з "Крабу" вдарили по ворогу біля Кремінної

Фото: ЗСУ з "Крабу" вдарили по ворогу біля Кремінної Луганської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники показали, як розгромили укріплення росіян в районі Кремінної Луганської області. Російське військове керівництво тільки-но завезло сюди нове підкріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десанто-штурмові війська ЗСУ.

"Окупанти привезли сюди нове поповнення. Але не встигли свіжі сили до ладу розглянутися на місцевості, як їх помітили дрони єгерів-десантників", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, координати отримали самохідні артилерійські установки "Краб" і вдарили по вантажівці росіян і місцю, де окупанти нарили окопи та збудували бліндажі.

Як повідомлялося, у Пентагоні заявили, що США бачать успіхи українських військових у районі Кремінної.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Кремінної тривають важкі бої, а лінія фронту наближається до межі міста. На його думку, після деокупації Кремінної ЗСУ матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.

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