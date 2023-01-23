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США бачать успіхи українських військових під Кремінною, - Пентагон

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Вашингтон, Понеділок 23 січня 2023 19:18
США бачать успіхи українських військових під Кремінною, - Пентагон Фото: США бачать успіхи українських військових під Кремінною (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Пентагоні заявили, що Сполучені Штати бачать успіхи українських військових у районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джека Детча у Twitter.

"США спостерігають, як українські контрнаступи в районі окупованої Росією Кремінної досягають "деяких поступових успіхів", - заявив високопоставлений американський військовий чиновник", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW заявили, що ЗСУ з боями просуваються до Сватового та Кремінної Луганської області.

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