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Окупанти з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області: є поранені

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Запорізька область, Понеділок 30 січня 2023 17:42
Окупанти з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області: є поранені Фото: Окупанти з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Запорізькій області.

"За минулі дві доби російські загарбники завдали 116 ударів по території Запорізького, Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомили, що в результаті влучання ворожого снаряду в одну з осель Оріхова відбувся вибух газового балона. Внаслідок події 55-річного власника будинку з опіковими травмами госпіталізовано.

"До медустанови доставлено ще одного постраждалого - 59-річний чоловік отримав травми голови та нижніх кінцівок під час артилерійського обстрілу Малої Токмачки", - додали в ГУНП.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська поки не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Проте окупанти зосереджують на розвідці та обстрілах лінії фронту.

У неділю, 29 січня, в районі Кам'янського по дорозі з окупованої Василівки Запорізької області на міні підірвався автомобіль із місцевими мешканцями.

У Запорізькій області знеструмленими залишаються 74 населених пункти через пошкодження мереж. Тому понад 20 тисяч абонентів перебувають без світла.

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