Окупанти з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області: є поранені

Фото: Окупанти з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області (zp.npu.gov.ua)

Російські загарбники з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Запорізькій області.

"За минулі дві доби російські загарбники завдали 116 ударів по території Запорізького, Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні. Поліцейські повідомили, що в результаті влучання ворожого снаряду в одну з осель Оріхова відбувся вибух газового балона. Внаслідок події 55-річного власника будинку з опіковими травмами госпіталізовано. "До медустанови доставлено ще одного постраждалого - 59-річний чоловік отримав травми голови та нижніх кінцівок під час артилерійського обстрілу Малої Токмачки", - додали в ГУНП. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.