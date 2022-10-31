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Окупанти створюють у Херсонській області непридатні для життя умови, - ОК "Південь"

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Понеділок 31 жовтня 2022 05:25
Окупанти створюють у Херсонській області непридатні для життя умови, - ОК "Південь" Фото: Окупанти створюють у Херсонській області непридатні для життя умови (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Загарбники відключають людям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, а також лякають ракетними ударами з боку ЗСУ, агітуючи за термінову евакуацію.

Самі ж росіяни першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вони вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.

"Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про досягнення Збройних сил України на фронті.

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