Окупанти створюють у Херсонській області непридатні для життя умови, - ОК "Південь"

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Загарбники відключають людям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, а також лякають ракетними ударами з боку ЗСУ, агітуючи за термінову евакуацію.

Самі ж росіяни першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вони вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.

"Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки", - додали в ОК "Південь".