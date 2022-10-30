Зупинили жорсткі штурми. Зеленський розповів про досягнення ЗСУ на фронті

В неділю, 30 жовтня, українські воїни з Чопського загону зупинили штурм окупантів в Донецькій області. А Повітряні сили відзначились збиттям ворожого гвинтокрила та літака.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що воїни-прикордонники Чопського загону не лише відбили атаку ворога, але і взяли полонених.

"Сьогодні воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу в Донецькій області, зупинили жорсткі штурмові дії ворога. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці", - сказав Зеленський.

Відзначив він і роботу Повітряних сил: за день вони збили російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.