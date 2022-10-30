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Зупинили жорсткі штурми. Зеленський розповів про досягнення ЗСУ на фронті

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 22:57
Зупинили жорсткі штурми. Зеленський розповів про досягнення ЗСУ на фронті Фото: українські військові за добу відбили штурм та збили літак і гелікоптер(GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 30 жовтня, українські воїни з Чопського загону зупинили штурм окупантів в Донецькій області. А Повітряні сили відзначились збиттям ворожого гвинтокрила та літака.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що воїни-прикордонники Чопського загону не лише відбили атаку ворога, але і взяли полонених.

"Сьогодні воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу в Донецькій області, зупинили жорсткі штурмові дії ворога. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці", - сказав Зеленський.

Відзначив він і роботу Повітряних сил: за день вони збили російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.

Зазначимо, що за 29 жовтня українські морські піхотинці, які входять до складу різних угруповань, знищили понад 50 окупантів та багато одиниць техніки росіян.

А в Луганській області російські окупанти, розуміючи, що ЗСУ вже близько, підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної.

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