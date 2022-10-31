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Оккупанты создают в Херсонской области непригодные для жизни условия, - ОК "Юг"

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Понедельник 31 октября 2022 05:25
Оккупанты создают в Херсонской области непригодные для жизни условия, - ОК "Юг" Фото: Оккупанты создают в Херсонской области непригодные для жизни условия (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне на временно оккупированных территориях Херсонской области создают непригодные для проживания местного гражданского населения условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Захватчики отключают людям электричество, воду и доступ в Интернет, а также пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию.

Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

"В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Вооруженных сил Украины на фронте.

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