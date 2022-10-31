Оккупанты создают в Херсонской области непригодные для жизни условия, - ОК "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Захватчики отключают людям электричество, воду и доступ в Интернет, а также пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию.

Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

"В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления", - добавили в ОК "Юг".