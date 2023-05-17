Окупанти створили для себе пастку на лівобережжі Херсонської області, - Гуменюк

"Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи, вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували", - розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що після цього навіть у пропагандистських пабліках виник великий скандал через те, що окупанти втратили людей, коли затопили окремі ділянки узбережжя без попередження.

За її словами, тепер ворог намагається маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони крадуть у місцевого населення. Також окупанти намагаються забрати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися, зокрема, боєкомплект.