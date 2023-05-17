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Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, искусственно повышая уровень воды в Каховском водохранилище, создали для себя минную ловушку на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище, они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы, они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали", - рассказала Гуменюк.

Она уточнила, что после этого даже в пропагандистских пабликах поднялся большой скандал из-за того, что они оккупанты людей, когда затопили отдельные участки побережья без предупреждения.

По ее словам, теперь враг пытается маневрировать по заминированным участкам при помощи лодок, которые они крадут у местного населения. Также оккупанты пытаются забрать с островов на Днепре все, что им может понадобиться, в том числе боекомплект.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области оккупанты забирают у местных катера. Они уже украли около 100 лодок.

Также мы писали, что 15 мая украинские военные уничтожили четыре беспилотника россиян в Херсонской области.

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