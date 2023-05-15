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У Херсонській області ЗСУ знищили чотири російські безпілотники

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Понеділок 15 травня 2023 18:00
У Херсонській області ЗСУ знищили чотири російські безпілотники Фото: У Херсонській області ЗСУ знищили чотирьох російських безпілотників (24tv)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 травня, українські військові в Херсонській області знищили чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.

"15 травня в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські військові ліквідували один розвідувальний БпЛА "Орлан-10", один розвідувальний безпілотник "Суперкам" і ще два ударних БпЛА типу "Ланцет".

Нагадаємо, українські військові на Лиманському та Куп'янському напрямках знищили два російські танки, один з яких Т-90.

Крім того, українські військові знищили більше роти російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.

Додамо, що прикордонники збили два безпілотники російських окупантів за допомогою антидронової рушниці в Бахмутському районі.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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