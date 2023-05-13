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В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ОК "Південь"

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Херсонська область, Субота 13 травня 2023 21:58
В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ОК "Південь" Фото: окупанти відібрали катери у жителів Херсонської області (t.me/Nazars_look)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові відібрали катери у місцевих жителів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Днями росіяни провели катери "офіційно" і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ", - повідомив Назаров.

Згідно з його даними, близько 100 човнів було відібрано у місцевого населення за вказівкою колаборанта. Таким чином, за словами речника, зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах.

Нагадаємо, раніше про те, що росіяни відбирають катери місцевих жителів повідомляли в Центрі національного спротиву.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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