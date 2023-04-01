UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти сьогодні тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Ілюстративне фото: окупанти сьогодні тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 квітня, кілька разів били по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram.

За інформацією військових, обстріл розпочався з 12:10. Тоді було зафіксовано удар по району села Карповичі Чернігівської області. Для атаки, ймовірно, застосовувалася артилерія.

При цьому з 12:20 до 12:25 три "прильоти" з гранатомета були в районі села Броніви Чернігівської області.

Також з 14:35 до 14:45 окупанти вдарили з артилерії по району села Сидорівка Сумської області, там зафіксували сім "прильотів".

На щастя, інформація про втрати серед мирних жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури ОК "Північ" не надходила.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вдень росіяни вдарили по Херсону та області. Внаслідок атаки є жертва.

Також ми писали, що росіяни минулої доби обстріляли сотню населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьЧерниговская областьВійська РФВійна Росії проти України