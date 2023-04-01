Оккупанты сегодня трижды обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей

Российские оккупанты сегодня, 1 апреля, несколько раз били по пограничным районам Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram.
По информации военных, обстрелы начались с 12:10. Тогда был зафиксирован удар по району села Карповичи Черниговской области. Для атаки, вероятно, применялась артиллерия.
При этом с 12:20 до 12:25 три "прилета" из гранатомета были в районе села Бронивы Черниговской области.
Также с 14:35 до 14:45 оккупанты ударили из артиллерии по району села Сидоровка Сумской области, там зафиксировали семь "прилетов".
К счастью, информация о потерях среди мирных жителей или повреждениях гражданской инфраструктуры ОК "Север" не поступала.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня днем россияне ударили по Херсону и области. В результате атаки есть жертва.
Также мы писали, что россияне за прошедшие сутки обстреляли сотню населенных пунктов.
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