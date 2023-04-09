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Окупанти сьогодні обстріляли Куп'янськ та Чугуївський район: є поранений

Фото: окупанти сьогодні обстріляли Куп'янськ та Чугуївський район 9 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 9 квітня, російські окупанти знову вдарили по прикордонних районах Харьківської області. Зокрема, Чугуївській район зазнав атак з мінометів, а Куп'янськ - з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років", - розповів він, додавши, що його госпіталізовано у важкому стані і лікарі борються за його життя.

Також, за словами очільника регіону, під ворожим вогнем сьогодні було і м. Куп‘янськ.

"Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території", - додав Синєгубов.

Як повідомлялося, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, у Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області, а під час атаки Куп'янського району загинули двоє людей.

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