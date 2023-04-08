ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Харківську область: є поранена та загиблі

Новость на русском →
Харківська область, Субота 08 квітня 2023 20:23
Окупанти обстріляли Харківську область: є поранена та загиблі Фото: Окупанти обстріляли Харківську область (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 квітня, росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Внаслідок атаки загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років.

"Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що у суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області.

Вчора російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Війна в Україні Купянск
NEWS
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян