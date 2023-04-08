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Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області

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Великий Бурлук, Субота 08 квітня 2023 15:58
Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області Фото: Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

"Сьогодні вдень ворог здійснив обстріли селища міського типу Великий Бурлук", - йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області

За словами Мельника, інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що у суботу, 8 квітня, у Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці.

Вчора російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення.

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