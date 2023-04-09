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Оккупанты сегодня обстреляли Купянск и Чугуевский район: есть раненый

Фото: оккупанты сегодня обстреляли Купянск и Чугуевский район 9 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты снова ударили по приграничным районам Харьковской области. В частности, Чугуевский район подвергся атакам из минометов, а Купянск - из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня под минометным обстрелом находилось с. Караичное Чугуевского района. Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет", - рассказал он, добавив, что он госпитализирован в тяжелом состоянии и врачи борются за его жизнь.

Также, по словам главы региона, под вражеским огнем сегодня было и г. Купянск.

"Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.

Напомним, в субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области, а при атаке Купянского района погибли два человека.

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