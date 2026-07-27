Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є руйнування та постраждалі

Контекст новини

Атаки із застосуванням КАБів залишаються одним з основних способів ударів РФ по прифронтових регіонах України через можливість завдавати ураження з відносно великої відстані. Особливо часто окупанти атакують саме Сумщину.

Ми вже повідомляли, що у ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального термінала Нової пошти в Сумах. Загинули три людини.

Також 24 липня армія РФ ударила по АЗС. Одна людина загинула. Також пошкоджено супермаркет.

А У ніч на 21 липня російські окупанти запустили дрони у 9-поверховий будинок у Сумах, через що на першому поверсі спалахнула пожежа.