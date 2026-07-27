Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть разрушения и пострадавшие

Контекст новости

Атаки с применением КАБов остаются одним из основных способов ударов РФ по прифронтовым регионам Украины из-за возможности наносить поражение с относительно большого расстояния. Особенно часто оккупанты атакуют именно Сумщину.

Мы уже сообщали, что в ночь на 25 июля российский дрон попал по территории автодвора сортировочного терминала Новой почты в Сумах. Погибли три человека.

Также 24 июля армия РФ ударила по АЗС. Один человек погиб. Также поврежден супермаркет.

А в ночь на 21 июля российские кафиры запустили дроны в 9-этажный дом в Сумах, из-за чего на первом этаже вспыхнул пожар.