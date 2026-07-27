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Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть разрушения и пострадавшие

01:18 27.07.2026 Пн
1 мин
Что известно об атаке захватчиков на Сумы на данный момент?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)

Российские оккупанты атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В результате удара пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, в результате удара пострадали пять человек. В результате атаки врага повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

Другие детали относительно места ушиба, характера повреждений и состояния потерпевших уточняются. Официальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

Контекст новости

Атаки с применением КАБов остаются одним из основных способов ударов РФ по прифронтовым регионам Украины из-за возможности наносить поражение с относительно большого расстояния. Особенно часто оккупанты атакуют именно Сумщину.

Мы уже сообщали, что в ночь на 25 июля российский дрон попал по территории автодвора сортировочного терминала Новой почты в Сумах. Погибли три человека.

Также 24 июля армия РФ ударила по АЗС. Один человек погиб. Также поврежден супермаркет.

А в ночь на 21 июля российские кафиры запустили дроны в 9-этажный дом в Сумах, из-за чего на первом этаже вспыхнул пожар.

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