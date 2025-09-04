Окупанти скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці та Іллінівку: є загиблі

Сьогодні, 4 вересня, армія РФ скинула три авіабомби на лікарню в Костянтинівці. Медзаклад до останнього працював і приймав місцевих жителів.

Також ворог скинув ще три авіабомби на Іллінівку. Унаслідок удару загинули двоє людей, пошкоджено п’ять нежитлових будівель.

"Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі - це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти", - наголосив Вадим Філашкін.