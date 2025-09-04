RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и Ильиновку: есть погибшие

Фото: россияне атаковали больницу в Константиновке (Донецкая ОГА)
Автор: Савченко Юлія

Россияне нанесли авиаудар по работающей больнице в Константиновке, а также по селу Ильиновка. В результате погибли два человека, повреждены здания и медучреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Сегодня, 4 сентября, армия РФ сбросила три авиабомбы на больницу в Константиновке. Медучреждение до последнего работало и принимало местных жителей.

Также враг сбросил еще три авиабомбы на Ильиновку. В результате удара погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий.

"Удары по гражданской и социальной инфраструктуре - это сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", - подчеркнул Вадим Филашкин.

 

Враг постоянно атакует Константиновку

Так, 26 августа российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части города. Взрывной волной были повреждены ворота гаража, кровля, выбиты окна и разрушены защитные плиты на окнах. Также повреждения получил спецтранспорт.

22 августа россияне осуществили серию обстрелов города, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне ударили ракетами по рынку в Константиновке. В результате обстрела три человека погибли, а четверо получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КонстантиновкаДонецкая областьАвиаударыВойна в Украине