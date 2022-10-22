Окупанти скидають воду з Каховського водосховища

Російські окупанти третій день спускають воду з Каховського водосховища у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Зазначимо, що так званий "голова" окупаційної адміністрації Новокаховського району Володимир Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода нібито для того, аби знизити масштаби збитків у разі руйнування греблі на Каховській ГЕС.

Джерела ВВС підтвердили, що росіяни вже третій день спускають воду з водосховища.

Леонтьєв також заявив, що ГЕС продовжує працювати, при цьому три агрегати вийшли з ладу.

"Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою", - сказав він.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти замінували Каховську ГЕС та планують підірвати її.

Окрім того, аналітики ISW зазначали, що Росія може продовжувати готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, в якій має намір звинуватити Україну.

Вчора українська розвідка повідомила, що росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні.

Україна вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.

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