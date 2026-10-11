Печерськ у зоні ризику: експерт з енергетики назвав найвразливіші місця Києва

Найбільш вразливим районом у Києві з огляду на комунальну інфраструктуру є Печерськ. Натомість окремого району з критично високими ризиками по всьому місту немає.

Відповідаючи на запитання про те, який район є найбільш та найменш вразливим з огляду на електрику, воду й каналізацію, експерт зазначив:

"Печерськ. Технічно найгірше на Печерську. Він вже стояв і це може повторитися. А так, немає окремого району з високими ризиками. У нас в зоні ризику на цю зиму, де немає резервного теплопостачання, залишиться десь під 3 тисячі будинків по місту. Вони розкидані по місту".

За словами Харченка, Печерський холм є одним із найпроблемніших місць у столиці з погляду опалення через те, що там "набудували випадковим чином багато площ, які нічим не забезпечені".

Щоб повністю захистити місто від загроз і спокійно дивитися на опалювальний сезон, Києву потрібні додаткові ресурси.

"Нам потрібно реально ще два роки і десь 700-800 млн євро інвестицій, щоб довести місто до ситуації, коли нам всі ці загрози..ну більш-менш спокійно ми на них дивимося", - наголосив директор Центру дослідження енергетики.