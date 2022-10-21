Росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні. Наразі мінують опори і шлюзи, - розвідка

Російські війська замінували Каховську ГЕС ще в квітні. Протягом тижня загарбники проводили роботи з мінування опор і шлюзів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що окупанти передбачають швидке звільнення українськими захисниками правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Так, під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.

"При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно - основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", - сказано в ньому.

ГУР підкреслює, що держава-агресор свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків.

"В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", - додають у розвідці.