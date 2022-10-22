Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища

Российские оккупанты третий день спускают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Отметим, что так называемый "глава" оккупационной администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.

Источники BBC подтвердили, что россияне уже третий день спускают воду с водохранилища.

Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.

"В последнюю неделя увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньшее", - сказал он.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и планируют взорвать ее.

Кроме того, аналитики ISW отмечали, что Россия может продолжать готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намерена обвинить Украину.

Вчера украинская разведка сообщила, что россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле.

Украина требуетнаправить на объект международную миссию наблюдателей.

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