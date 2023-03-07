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Окупанти перетворили всі міста Сєвєродонецького району на військові бази, - голова РВА

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 03:40
Окупанти перетворили всі міста Сєвєродонецького району на військові бази, - голова РВА Фото: війська РФ перетворили міста Сєвєродонецького району на військові бази (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.

Про це заявив голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

"Я б сказав, що Сєвєродонецьк на лінії зіткнення, тому що навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про "Гради". Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази", – зазначив Власенко.

За його словами, у містах району помічені місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Також виявлено навчальні центри на околицях Сєвєродонецька.

"У нас усі міста Сєвєродонецького району фактично є базами військ Росії", - наголосив Власенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти збільшують угруповання військ у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

Нагадаємо, хворих мешканців Сєвєродонецька відправляють додому, оскільки приміщення лікарні готують під хірургію для військових РФ.

Також ми писали, що росіяни продовжують заселяти своїх військових у порожні квартири та будинки в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

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