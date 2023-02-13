Окупанти нарощують угруповання військ у Сєвєродонецьку і заселяють порожні будинки.
Окупанти підвищують угруповання військ у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.
Про це заявив голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"У місті з'являється все більше і більше нових людей. Помітна поява переодягнених військових або заїзд просто військових, які приїжджають за провізією", – зазначив Стрюк.
За його словами, окупанти намагаються облаштувати вцілілі будинки для проживання військових. Частини кварталів – підключити до електрики. Завозять модульні котельні, які кустарно намагаються приєднати до мереж. Але ж на 60-80% міста залишається без комунікацій.
Він також зазначив, що у навколишніх селах російські військові заселилися практично у всі будинки. Зараз важко оцінити точну кількість новоприбулих, але можна припустити, що йдеться про тисячі людей.
Нагадаємо, хворих мешканців Сєвєродонецька відправляють додому, оскільки приміщення лікарні готують під хірургію для військових РФ.
Також ми писали, що росіяни продовжують заселяти своїх військових у порожні квартири та будинки в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область).
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