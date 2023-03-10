Оккупанты в Северодонецке уничтожили канализацию, повредили подстанции и водопровод, - глава городской ВГА

Он рассказал, что в Северодонецке уцелевшими остаются несколько десятков жилых многоэтажек. При этом до оккупации их в городе было 780. Также известно, что оккупанты повредили или полностью разрушили более 80% инфраструктуры.

"Ситуация достаточно сложная: город продолжает жить в условиях ограниченной функциональности. Практически оккупационные власти смогли подать в Северодонецк электричество, хотя и не на полную мощность, частично подается вода, не работает канализация и отсутствует отопление. Единственное, что им удалось сделать - это более- менее уцелевшие дома присоединили к нескольким модульным котельным, которые ввезли в город. И таким образом они обеспечили свое проживание", - сказал он.

Стрюк рассказал, что в городе разрушен канализационный коллектор, он не функционирует вместе с очистными сооружениями. Были повреждены почти все электрические подстанции.

"Большинство из них уже нельзя будет восстановить - нужно строить заново. Обходные подстанции в городе разрушены. Электричество подключали с линии, искусственно дотянутой до Северодонецка. То же касается и водопроводного коллектора, поскольку вода не поднимается выше второго-третьего этажа: не хватает давления", - уточнил руководитель ВГА.