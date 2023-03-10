Оккупанты в Северодонецке уничтожили канализацию, повредили подстанции и водопровод, - глава городской ВГА
Российские оккупанты полностью разрушили канализацию в городе Северодонецк. Они также повредили подстанции и водопровод.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации Александра Стрюка "Интерфакс-Украина".
Он рассказал, что в Северодонецке уцелевшими остаются несколько десятков жилых многоэтажек. При этом до оккупации их в городе было 780. Также известно, что оккупанты повредили или полностью разрушили более 80% инфраструктуры.
"Ситуация достаточно сложная: город продолжает жить в условиях ограниченной функциональности. Практически оккупационные власти смогли подать в Северодонецк электричество, хотя и не на полную мощность, частично подается вода, не работает канализация и отсутствует отопление. Единственное, что им удалось сделать - это более- менее уцелевшие дома присоединили к нескольким модульным котельным, которые ввезли в город. И таким образом они обеспечили свое проживание", - сказал он.
Стрюк рассказал, что в городе разрушен канализационный коллектор, он не функционирует вместе с очистными сооружениями. Были повреждены почти все электрические подстанции.
"Большинство из них уже нельзя будет восстановить - нужно строить заново. Обходные подстанции в городе разрушены. Электричество подключали с линии, искусственно дотянутой до Северодонецка. То же касается и водопроводного коллектора, поскольку вода не поднимается выше второго-третьего этажа: не хватает давления", - уточнил руководитель ВГА.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области в качестве своих тыловых баз.
Ранее сообщалось, что оккупанты увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.
Напомним, больных жителей Северодонецка отправляют домой, поскольку помещение больницы готовят под хирургию для военных РФ.
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