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Окупанти з РСЗВ сьогодні обстріляли Очаківську громаду: почалася пожежа

Фото: Росія знову обстріляла Очаківську громаду Миколаївської області 18 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ", - розповів він.

За словами очільника регіону, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель.

"За попередньою інформацією постраждалих немає", - додав Кім.

Крім того, вчора, 17 лютого, о 10:00 та 13:32 ворог здійснив мінометні обстріли по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.

Нагадаємо, російські війська ввечері 14 лютого та вранці 15 лютого обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.

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Миколаївська областьРСЗО